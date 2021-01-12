В России зафиксировали 22 934 новых случая заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Днем ранее за сутки в стране выявили 23 315 новых случаев заражения COVID-19. Более 24 тысяч новых случаев последний раз фиксировали 7 января.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 448 203. Больше всего заразившихся в Москве — 5001. В Санкт-Петербурге выявили 2731 заболевших, в Московской области — 1083, в Нижегородской и Ростовской областях — 442 и 394.

За последний день непосредственно от коронавируса умер 531 человек. Выздороветь за последние сутки удалось 24 755 пациентам.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно из-за распространения нового, более заразного штамма коронавируса (мутация VUI-202012/01), о появлении которого стало известно в декабре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что в России зафиксировали новый штамм коронавируса у человека, который приехал из Британии.

После того, как новую мутацию вируса обнаружили в Великобритании, несколько десятков стран ограничили с ней авиасообщение. Некоторые страны, такие как Индонезия, Саудовская Аравия и Япония, полностью закрыли границы для въезда иностранцев.

ВОЗ подтвердила, что «британский» штамм COVID распространяется быстрее, чем обычный, но отметила, что он не является более опасным. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан также заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, несмотря на вакцинацию, которая началась в ряде стран.