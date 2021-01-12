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№ 1 от 11 января 2021

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Мальта назвала новых обладателей «золотых паспортов» из России

Общество2 142

2 142
 

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы, получивших в 2019 году гражданство страны в обмен на инвестиции. «Золотой паспорт» получили более трех тысяч человек, среди которых не менее 300 — из стран бывшего СССР, в том числе из России, пишет РБК. 

Гражданство входящей в Евросоюз Мальты в обмен на инвестиции среди прочих получил миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников. Он подтвердил РБК эту информацию, объяснив, что новый паспорт позволяет «экономить время на передвижении и расширяет географию стран безвизового въезда». 

Обладателями «золотого паспорта» также стали полные тезки нескольких российских бизнесменов, в том числе основателя и совладелеца сети магазинов товаров для ремонта «Петрович» Андриана Мельникова, бывшего вице-президента НОВАТЭКа Алексея Богданчикова, одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова, совладельца «Валента Фарм» (производителя ингавирина и феназепама) Антона Стрекалова и гендиректора энергосбытовой компании «Русэнергосбыт» Андрея Зиновьева.

Мальта одобрила программу выдачи «золотых паспортов» в 2013 году. За прошедшие годы среди людей, получивших гражданство страны, были обнаружены тезки российских бизнесменов, например, основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, а также бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова. 

Теги:
гражданство, sf, евросоюз, паспорт, мальта
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