Следствие в четвертый раз предъявило обвинение в распространении порнографии художнице Юлии Цветковой

Следователь по особо важным делам предъявил обвинение художнице Юлии Цветковой по делу о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Об этом «Новое газете» сообщила мать художницы Анна Ходырева. Следствие уже четвертый раз предъявляет обвинение ЛГБТ-активистке.

«Это все то же дело, просто прокуратура не отправляет дело в суд, а заворачивает опять на доследование. Сначала расследование вело МВД, потом СК (они предъявляли обвинение два раза), теперь — СК по Хабаровском краю», — уточнила Ходырева.

Статья, по которой преследуют Цветкову, осталась прежней. В сентябре Цветкова сообщала, что прокуратура не утвердила обвинительное заключение и вернула дело на доследование, таким образом, следствие по делу о распространении порнографии тогда возобновилось в третий раз.

После этого по делу Цветковой начали проводить новую следственную экспертизу. В частности, СК по Хабаровскому краю и ЕАО направил на искусствоведческую и психологическую экспертизы один из эпизодов сериала «Секс в большом городе». Мать художницы тогда сообщила, что следователи поставили перед собой задачу сравнить изображения Цветковой с теми, что были показаны в сериале.

Юлия Цветкова — художница из Комсомольска-на-Амуре. В июне 2020 года ей предъявили обвинение по статье о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике во ВКонтакте «Монологи вагины». С ноября по март Цветкова находилась под домашним арестом в рамках уголовного дела, однако позже Комсомольский районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

После этого в отношении активистки завели несколько административных дел о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и составили протоколы по статье о пропаганде гомосексуализма.