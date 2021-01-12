Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Такое решение в оперштабе приняли в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса (мутация VUI-202012/01), о появлении которого стало известно в декабре. Впервые его обнаружили в Великобритании, после этого несколько десятков стран, в том числе и Россия, ограничили авиасообщение с Британией. Некоторые страны, такие как Индонезия, Саудовская Аравия и Япония, полностью закрыли границы для въезда иностранцев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что в России также зафиксировали «британский» штамм коронавируса. Его обнаружили у одного человека, который недавно приехал из Британии.

По словам премьера Великобритании Бориса Джонсона, у медиков «нет доказательств» того, что заражение новой мутацией оборачивается более тяжелыми симптомами болезни, но, согласно первичным данным, вирус может распространяться на 70% быстрее.

После обнаружения новой мутации коронавируса на юго-востоке Англии резко возросло число случаев заболевания COVID-19. В начале января мэр Лондона объявил о «критической ситуации» в городе: по данным властей, каждый 30-й житель столицы королевства заражен коронавирусной инфекцией.