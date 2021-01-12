Власти США вновь внесли Кубу в список стран—спонсоров терроризма

США вновь внесли Кубу в список стран—спонсоров международного терроризма. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря страны Майка Помпео, оно опубликовано на сайте Государственного департамента.

В сообщении уточняется, что такое решение было принято за «неоднократную поддержку актов международного терроризма», так как Куба «предоставляла террористам убежище». В частности, Куба, говорится в тексте Помпео, приютила членов колумбийской Армии национального освобождения, которая в США признана террористической организацией, также на Кубе от правосудия прячутся американские преступники, подытожил госсекретарь.

«Помимо поддержки международного терроризма, которая лежит в основе действий властей Кубы, кубинский режим совершает целый ряд злонамеренных действий по всему региону. Кубинская разведка проникла в службы безопасности и вооруженные силы Венесуэлы, помогая Николасу Мадуро сохранять власть над своим народом и позволяя террористическим организациям действовать в регионе», — заявил Помпео.

Включение в список стран—спонсоров терроризма предусматривает возможности введения санкций в отношении лиц и стран, вовлеченных в торговлю с Кубой. Также можно вводить ограничения на иностранную помощь со стороны США, запрет на экспорт и продажу товаров оборонного назначения, контроль за экспортом товаров двойного назначения, уточняется в заявлении.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал действия властей США «лицемерными». «Мы осуждаем лицемерное и циничное поведение США, которые провозгласили Кубу государством, поддерживающим терроризм», — написал он в своем твиттере.

США впервые включили Кубу в список стран—спонсоров терроризма в 1982 году — причиной стала поддержка партизанских отрядов в странах Центральной и Южной Америки. Спустя почти 30 лет, в 2015 году, состоялись первые за полвека переговоры между главами дипломатических ведомств США и Кубы, в том же году Кубу исключили из списка стран—спонсоров терроризма.