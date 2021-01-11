В Хабаровске прекратили уголовное дело против сторонниц Фургала по статье о применении насилия к полицейским

Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю прекратило уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского, возбужденного против Анастасии Субботниковой и Надежды Кочетковой. Они участвовали в протестных акциях в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, сообщает «ОВД-Инфо».

В постановлении о прекращении дела говорится, что 10 октября на митинге Кочеткова и Субботникова «после непродолжительной беседы и безадресных оскорблений» «нанесли множественные удары» полицейским. Однако, объяснил следователь, силовики были одеты в гражданскую одежду и не представились полицейскими. Поэтому женщины не знали, что общаются с представителями власти.

Ранее против женщин возбудили уголовные дела об оскорблении полицейских (ст. 319 УК). Их также прекратили.

Протесты в Хабаровском крае продолжаются с лета прошлого года после задержания главы региона Сергея Фургала. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву; сейчас он находится одном из столичных СИЗО.