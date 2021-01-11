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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
В Хабаровске прекратили уголовное дело против сторонниц Фургала по статье о применении насилия к полицейским
Управление Следственного комитета по Хабаровскому краю прекратило уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского, возбужденного против Анастасии Субботниковой и Надежды Кочетковой. Они участвовали в протестных акциях в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, сообщает «ОВД-Инфо».
В постановлении о прекращении дела говорится, что 10 октября на митинге Кочеткова и Субботникова «после непродолжительной беседы и безадресных оскорблений» «нанесли множественные удары» полицейским. Однако, объяснил следователь, силовики были одеты в гражданскую одежду и не представились полицейскими. Поэтому женщины не знали, что общаются с представителями власти.
Ранее против женщин возбудили уголовные дела об оскорблении полицейских (ст. 319 УК). Их также прекратили.
Протесты в Хабаровском крае продолжаются с лета прошлого года после задержания главы региона Сергея Фургала. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву; сейчас он находится одном из столичных СИЗО.
Теги:sn, фургал, уголовное дело, хабаровский край
В Тюменской области полицейский насмерть сбил женщину с дочерью на пешеходном переходе
Юлия БаталоваНовая газета
В Заводоуковске на юге Тюменской области полицейский насмерть сбил женщину с 15-летней дочерью. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает издание 72.ru.
Авария произошла 22 декабря на улице Энергетиков. Девочка-подросток скончалась на месте происшествия, а ее мать – спустя несколько дней в больнице.
«Он [водитель] уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — прокомментировали в пресс-службе УМВД Тюменской области.
В отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК), пишет «Тюменская область сегодня».
Родственница погибших рассказала, что семье практически ничего не говорят о ходе расследования. Известно, что водитель был трезв и признал вину. Отец находившегося за рулем полицейского возглавляет одну из сельских администраций в Упоровском районе. У погибшей женщины остался еще один ребенок – 12-летняя девочка.
В начале августа в центре Тюмени еще один полицейский сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Девушка была в наушниках и не услышала, что автомобиль ППС двигался со включенными спецсигналами. Ее госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой.