В Тюменской области полицейский насмерть сбил женщину с дочерью на пешеходном переходе

В Заводоуковске на юге Тюменской области полицейский насмерть сбил женщину с 15-летней дочерью. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает издание 72.ru.

Авария произошла 22 декабря на улице Энергетиков. Девочка-подросток скончалась на месте происшествия, а ее мать – спустя несколько дней в больнице.

«Он [водитель] уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности», — прокомментировали в пресс-службе УМВД Тюменской области.

В отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК), пишет «Тюменская область сегодня».

Родственница погибших рассказала, что семье практически ничего не говорят о ходе расследования. Известно, что водитель был трезв и признал вину. Отец находившегося за рулем полицейского возглавляет одну из сельских администраций в Упоровском районе. У погибшей женщины остался еще один ребенок – 12-летняя девочка.

В начале августа в центре Тюмени еще один полицейский сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Девушка была в наушниках и не услышала, что автомобиль ППС двигался со включенными спецсигналами. Ее госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой.