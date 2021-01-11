Арестованный схимонах Сергий объявил сухую голодовку 

Находящий в СИЗО схимонах Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил сухую голодовку. Об этом агентству РИА Новости рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Схимонах Сергий в зале суда. Фото: пресс-служба Басманного суда

«Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку. Воду он не пьет, а только смазывает ей губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти», — уточнила Меркачева.

По ее словам, лишенный сана схиигумен, который стал фигурантом нескольких уголовных дел, за время нахождения в СИЗО похудел на 7 килограммов. Ранее члены ОНК сообщали, что после задержания он уже отказывался от еды и питья, но называл это строгим постом.

Схимонаха подозревают в «склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (ч. 3 ст. 110.1 УК) из-за проповеди «За Веру Христову мы насмерть стоим», опубликованной его пресс-секретарем в YouTube. В ней схимонах рассказывал верующим историю святой Елены Дивеевской, которая скоропостижно скончалась, приняв на себя судьбу своего тяжело больного брата. Затем Сергий спросил у собравшихся, готовы ли они умереть, «чтобы Россия жила, чтобы младшие дети жили». Защита настаивает, что в проповеди речь шла о самопожертвовании и патриотизме.

Бывшего схиигумена задержали в ночь на 29 декабря в результате штурма Среднеуральского женского монастыря бойцами ОМОНа и Росгвардии. Вскоре его перевезли в Москву и арестовали. Ему также вменяют нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148 УК) и самоуправство (ст. 330 УК).