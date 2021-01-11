СК: офицер Балтфлота обвиняется в краже двух 13-тонных бронзовых винтов с эсминца «Беспокойный»

Следствие подозревает бывшего командира эсминца «Беспокойный» Балтийского флота в краже двух 13-тонных бронзовых гребных винтов корабля. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава военного следственного управления СК по Балтийскому флоту Сергей Шаршавых.

Ущерб государству от кражи оценивается в 39 млн рублей. Во время пропажи винтов эсминец стоял на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

По версии СК, командир, а также несколько военнослужащих и гражданских «замели следы», поменяв бронзовые винты на дешевые металлические.

По его словам, чтобы "замести следы", вместо бронзовых винтов фигуранты дела подыскали аналогичные металлические винты, стоимость и качество которых в разы ниже. В результате ущерб государству составил 39 млн рублей.

Последним командиром корабля был капитан 3 ранга Вадим Галанин.

Эсминец «Беспокойный» был спущен на воду в 1990 году. В 1994 году корабль участвовал в охране визита королевы Великобритании в Санкт-Петербург, а в 1996 году стал флагманом флота. В 2004 года эсминец потерял ход и с тех пор выходил в море лишь несколько раз. «Беспокойный» так и не модернизировали, в 2018 году, после конвертации на «Янтаре», его превратили в музей.