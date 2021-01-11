США ввели санкции против бывших украинских чиновников и депутата от партии Зеленского за вмешательство в выборы и связь с агентом спецслужб РФ

США ввели санкции против семерых граждан Украины, которые могут быть причастны к российскому вмешательству в американские выборы 2020 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

Ограничения затронут бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, депутата от партии «Слуга народа» Александра Дубинского, а также Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко, Петра Журавля. Также в список попали четыре компании-владельца порталов «Ера-Медиа», Only News, Nabuleaks и «Бегемот Медиа».

Введение санкций минфин объяснил связью граждан с депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, которого в США считают «активным российским агентом», сотрудничающим со спецслужбами. Ему же, по данным властей США, фактически принадлежат и вышеуказанные инфорамционные порталы.

«С 2019 года Деркач и его соратники используют американские СМИ, американские социальные медиа-платформы и влиятельных американских лиц для распространения вводящих в заблуждение и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие американские чиновники занимаются коррупцией, отмыванием денег и незаконным политическим влиянием в Украине», — говорится в сообщении минфина.

Самого Деркача включили в санкционный список в сентябре прошлого года — спустя несколько месяцев после публикации им аудиозаписей, которые, по его словам, могли свидетельствовать о влиянии кандидата на пост президента США Джо Байдена на внутреннюю политику Украины.