Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

список репрессий

За что будут сажать россиян в 2021 году

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 1 от 11 января 2021

Читать номер

СК возбудил дело о похищении чеченского активиста Тепсуркаева, которого под видеозапись заставили сесть на бутылку

Общество1 022

1 022
 

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю в конце ноября 2020 года возбудило уголовное дело о похищении чеченского активиста и модератора телеграм-канала «Адат» Салмана Тепсуркаева. Об этом сообщил «Комитет против пыток» (КПП).

Согласно уведомлению, которое комитет получил в конце декабря, следователь отдела СК по Геленджику Глеб Лебедев возбудил уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 126 УК).

15 октября материалы проверки передали из Следственного управления по Краснодарскому краю в СУ по Чечне, так как машина предполагаемых похитителей Тепсуркаева пересекла границу Чеченской Республики. В тот же день следователи отказались возбуждать уголовное дело, мотивировав отказ отсутствием события преступления.

22 октября Европейский суд по правам человека отказал в применении срочных и обеспечительных мер в связи с исчезновением Тепсуркаева. Юристы КПП направили жалобу 11 сентября после того, как получили доказательства похищения 19-летнего жителя Чечни Салмана Тепсуркаева, шокирующая видеозапись которого появилась 7 сентября в чеченском телеграм-канале «Адат».

На этой видеозаписи голого юношу заставляют сесть на стеклянную бутылку. В другом видео, которое появилось на следующий день, Тепсуркаев говорит, что его заставили это сделать под угрозой убийства.

Юристы КПП узнали, что два человека вывели юношу из гостиницы, где он работал. Очевидцы рассказали, что Тепсуркаев пытался сбежать от похитителей и кричал, чтобы вызвали полицию. Его пытался отбить сотрудник гостиницы, но один из похитителей использовал против него физическую силу, а другой предъявил администрации гостиницы удостоверение сотрудника МВД Чечни.

«Новая газета» выяснила, что на следующий день после похищения Тепсуркаева привезли на базу СОБР «Терек» в Грозном.

Теги:
уголовное дело, следственный комитет, sf, похищения, чечня, пытки
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera