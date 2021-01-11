СК возбудил дело о похищении чеченского активиста Тепсуркаева, которого под видеозапись заставили сесть на бутылку

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю в конце ноября 2020 года возбудило уголовное дело о похищении чеченского активиста и модератора телеграм-канала «Адат» Салмана Тепсуркаева. Об этом сообщил «Комитет против пыток» (КПП).

Согласно уведомлению, которое комитет получил в конце декабря, следователь отдела СК по Геленджику Глеб Лебедев возбудил уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 126 УК).

15 октября материалы проверки передали из Следственного управления по Краснодарскому краю в СУ по Чечне, так как машина предполагаемых похитителей Тепсуркаева пересекла границу Чеченской Республики. В тот же день следователи отказались возбуждать уголовное дело, мотивировав отказ отсутствием события преступления.

22 октября Европейский суд по правам человека отказал в применении срочных и обеспечительных мер в связи с исчезновением Тепсуркаева. Юристы КПП направили жалобу 11 сентября после того, как получили доказательства похищения 19-летнего жителя Чечни Салмана Тепсуркаева, шокирующая видеозапись которого появилась 7 сентября в чеченском телеграм-канале «Адат».

На этой видеозаписи голого юношу заставляют сесть на стеклянную бутылку. В другом видео, которое появилось на следующий день, Тепсуркаев говорит, что его заставили это сделать под угрозой убийства.

Юристы КПП узнали, что два человека вывели юношу из гостиницы, где он работал. Очевидцы рассказали, что Тепсуркаев пытался сбежать от похитителей и кричал, чтобы вызвали полицию. Его пытался отбить сотрудник гостиницы, но один из похитителей использовал против него физическую силу, а другой предъявил администрации гостиницы удостоверение сотрудника МВД Чечни.

«Новая газета» выяснила, что на следующий день после похищения Тепсуркаева привезли на базу СОБР «Терек» в Грозном.