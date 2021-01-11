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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Суд в Швеции приговорил двоих россиян к 8 и 10 годам тюрьмы за покушение на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова
Окружной суд Евле (восточная Швеция) признал двоих россиян виновными в покушении на убийство блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего правительство Чеченской республики. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
Мужчина, имени которого суд не раскрывает, получил 10 лет тюрьмы за попытку убийства Абдурахманова, неназванная женщина — восемь лет заключения за пособничество в покушении.
Сам блогер говорил «Би-би-си», что на него напал 30-летний гражданин России Руслан Мамаев. Ассоциация «Вайфонд» публиковала фотографию со страницы в соцсетях мужчины с таким же именем и датой рождения, как в шведском ходатайстве об аресте.
В его профиле говорилось, что он живет в Москве.
Нападавшие будут депортированы из Швеции без права возвращения после завершения срока. Суд также обязал их выплатить 140 тысяч шведских крон (около 17 тысяч долларов) компенсации потерпевшему и возместить издержки.
Суд признал, что действия преступников были заранее спланированы — они выслеживали блогера и добывали информацию о его месте жительства.
26 февраля 2020 года неизвестный пробрался в квартиру Абдурахманова в Швеции и несколько раз ударил его молотком, пока блогер спал. Ранее Абдурахманов не раскрывал данные о своем местонахождении. Тумсо обезоружил нападавшего и вызвал полицию.
По словам блогера, во время драки преступник кричал: «Моя мать у них».
Абдурахманов также отмечал, что нападение на него произошло в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который в 2019 году в своем инстаграме, согласно некоторым версиям перевода, объявлял блогеру «кровную месть» за то, что он называл первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа.
Абдурахманов работал в руководстве ФГУП «Электросвязь» Чечни, но покинул республику в 2015 году после незаконного задержания и конфликта с Исламом Кадыровым — родственником Рамзана Кадырова. В эмиграции он начал вести YouTube-блог, который со временем стал самым популярным в Чечне (почти 320 тысяч подписчиков). В YouTube Тумсо в прямом эфире общался с чеченскими чиновниками и родственниками бывших президентов ЧРИ Джохара Дудаева и Аслана Масхадова.