Глава забайкальского минздрава извинилась за слова про то, что жителям села нужно лишь «поесть и поспать» в закрывшемся стационаре

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась перед жителями поселка Харагун Хилокского района за свои слова о том, закрывшийся стационар участковой больницы был необходим людям для того, чтобы «поесть и поспать». Заявление опубликовано на сайте краевого минздрава.

«Прошу простить меня за резкое высказывание "за поесть и поспать в больнице"», — заявила Шангина, назвав свои слова «необдуманными». По ее словам, участковая больница не будет закрыта, она только поменяет статус. «Я всегда открыта к диалогу», — заявила Шангина.

Власти края уверили, что с переводом участковой больницы во врачебную амбулаторию качество медицинской помощи не снизится. «Эта медицинская организация станет пилотной площадкой для более активного развития телемедицины с целью диагностики заболеваний и контроля за его лечением», — сообщили там.

Фразу «Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю?» министр здравоохранения Забайкальского края произнесла во время встречи с жителями, организованной в январе в связи с переводом больницы из круглосуточного стационара в дневной.

Тогда она заявила, что содержать больницу в Харагуне экономически невыгодно. Жители села ей сообщали, что им неудобно обращаться в городскую больницу, которая находится в 60 километрах от их места проживания, из-за больших очередей и долгого ожидания скорой помощи. В ответ министр сравнила рентабельность работы круглосуточного стационара с открытием в селе гипермаркета.

В августе 2020 года жители семи сел Хилокского района обратились к губернатору региона Александру Осипову с просьбой не закрывать круглосуточный стационар: они заявили, что без необходимой помощи смогут остаться около 4,5 тысячи человек, среди которых есть люди, страдающие тяжелыми заболеваниями и нуждающиеся в круглосуточном наблюдении.