Сотрудники СК провели обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины

Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия допросили около 30 свидетелей и очевидцев, а также провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о сходе лавины в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» 8 января, когда погибла семья из трех человек. Об этом сообщается на сайте СК.

Силовики также провели обыски у арендатора горнолыжного курорта, в Норильском подразделении Ростехнадзора, а также «в иных организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему». В ходе обысков сотрудники СК изъяли документы, которые представляют «интерес для следствия».

По версии силовиков, строения, засыпанные снежной лавиной, не относятся к горнолыжному комплексу — их построили граждане, вступившие в «Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта», на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска. Дом, в котором находилась семья, погибшая в результате схода лавины, построил глава семьи «самовольно без каких-либо разрешительных документов», уверяют в СК.

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).