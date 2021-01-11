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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Сотрудники СК провели обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины
Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия допросили около 30 свидетелей и очевидцев, а также провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о сходе лавины в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» 8 января, когда погибла семья из трех человек. Об этом сообщается на сайте СК.
Силовики также провели обыски у арендатора горнолыжного курорта, в Норильском подразделении Ростехнадзора, а также «в иных организациях и учреждениях, имеющих отношение к произошедшему». В ходе обысков сотрудники СК изъяли документы, которые представляют «интерес для следствия».
По версии силовиков, строения, засыпанные снежной лавиной, не относятся к горнолыжному комплексу — их построили граждане, вступившие в «Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта», на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска. Дом, в котором находилась семья, погибшая в результате схода лавины, построил глава семьи «самовольно без каких-либо разрешительных документов», уверяют в СК.
Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).
Силовики задержали не менее восьми активистов у суда в Москве. Они пришли на приговор аспиранту МГУ Мифтахову
«Новая газета»редакция
У Головинского районного суда задержали экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова и еще семь активистов, передает корреспондент «Новой газеты». Они пришли на приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который обвиняется по делу о разбитом три года назад окне в офисе «Единой России».
Ранее у суда задержали активистку Светлану Новоселову, которая скандировала «Свободу!», а также корреспондента Вестника Бури Originals Кирилла Украинцева, который вел репортаж с места событий. Новоселову и Украинцева увезли в ОВД Коптево.
Силовики также задержали бывшего фигуранта «московского дела» Влада Барабанова (он сообщил в своем телеграм-канале, что причиной назвали «ориентировку на предмет кражи»), активиста Александра Федорова, автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова и гражданских активистов Владимира Василенко и Матвея Александрова.
Возле Головинского суда 11 января, где в 12:00 планировалось начать читать приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову, собралось несколько десятков человек и много полиции, за углом суда стоял автозак. Оглашение приговора перенесли на 18 января, 12:00, при этом секретарь отказалась назвать причину переноса.
В феврале 2019 года Мифтахову было выдвинуто обвинение в нападении на офис «Единой России» в Ховрино — речь идет о поджоге офиса партии, когда неизвестные кинули дымовую шашку в разбитое окно здания.
Тогда присутствовавший на очной ставке засекреченный свидетель опознал Мифтахова лишь «по выразительным бровям» и сообщил, что он руководил действиями нападавших. Обвиняемый вину не признал. 2 февраля Мифтахов был отправлен в СИЗО, он уже почти два года находится в Бутырской тюрьме.
По версии обвинения, 31 января 2018 года Мифтахов и его знакомые совершили нападение на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Силовики заявили, что Горбань разбила окно молотком, Кобаидзе бросил в офис файер, Ейкин снимал процесс на видео, а Речкалов опубликовал запись в интернете. Мифтахов в это время стоял вблизи и следил за обстановкой, считает следствие.
Адвокат Мифтахова сообщала, что ее подзащитный подвергался пыткам и насилию, а правозащитный центр «Мемориал» признал аспиранта мехмата политическим заключенным.
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