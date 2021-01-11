Сотрудники колонии в Кузбассе получили по 1,5 года колонии. Они стояли в стороне во время убийства заключенного

Четырех сотрудников одной из колоний ГУ ФСИН России по Кемеровской области приговорили к 1,5 годам колонии общего режима каждого по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.

По данным следствия, в марте 2019 года два оперуполномоченных колонии и два инспектора отдела безопасности стали свидетелями избиения одним заключенным другого, который только прибыл в колонию с очередным этапом.

«Сотрудники не предприняли каких-либо мер для того, чтобы остановить избиение мужчины», — говорится в пресс-релизе СК. 54-летнего потерпевшего госпитализировали, однако от полученных повреждений он скончался. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», суд уже назначил наказание 33-летнему заключенному.

Отмечается, что со следствием сотрудники ФСИН не сотрудничали, воспользовавшись статьей 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого. Силовикам, помимо основного наказания в виде лишения свободы, запретили занимать определенные должности в государственных органах сроком на два года.

Агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на юридический проект «Сибирь правовая» сообщило , что речь идет о сотрудниках ИК №37.

Ранее в этой колонии уже происходили различные инциденты. В частности, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уволила начальника ИК №37 в Кемеровской области Евгения Овчарова после драки в в магазине «Пиво Сибири». Тогда сообщалось, что сотрудник кузбасской исправительной колонии ИК №37 вместе с подчиненными устроил драку в состоянии алкогольного опьянения с владельцем пивного магазина и нанес ему несколько ударов по лицу.