Карпинский городской суд приговорил к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения бывшего начальника краснотурьинского отдела ГИБДД в Свердловской области Вадима Ушакова, который насмерть сбил пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд признал Ушакова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Экс-главе отдела ГИБДД на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Его также обязали выплатить 500 тысяч рублей вдове погибшего в качестве компенсации морального вреда.

7 сентября 2019 года Ушаков, «проявив грубую самонадеянность и невнимательность», сбил пешехода на нерегулируемом переходе на улице Абоимова в Краснотурьинске. Видимость водителя была ограничена из-за автобуса, который находился на встречной полосе движения. Пешеход скончался на месте происшествия. Ушаков частично признал вину.

Пост главы отдела ГИБДД он занимал с 1993 по 2005 год.