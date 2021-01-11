Материалы
Рубрики
Темы
- Тексты года «Новой». Антология77 материалов
- Герои года в «Новой газете»12 материалов
- Трусы, балбесы и Навальный7 материалов
Свежий выпуск
№ 1 от 11 января 2021Читать номер
На Урале сбившего пешехода экс-главу отдела ГИБДД приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Карпинский городской суд приговорил к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения бывшего начальника краснотурьинского отдела ГИБДД в Свердловской области Вадима Ушакова, который насмерть сбил пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Суд признал Ушакова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Экс-главе отдела ГИБДД на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Его также обязали выплатить 500 тысяч рублей вдове погибшего в качестве компенсации морального вреда.
7 сентября 2019 года Ушаков, «проявив грубую самонадеянность и невнимательность», сбил пешехода на нерегулируемом переходе на улице Абоимова в Краснотурьинске. Видимость водителя была ограничена из-за автобуса, который находился на встречной полосе движения. Пешеход скончался на месте происшествия. Ушаков частично признал вину.
Пост главы отдела ГИБДД он занимал с 1993 по 2005 год.
Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева
Ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин» Елена Катаева умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
С начала 1990-х годов Катаева работала в госструктурах. В 1990–1991 годах она была помощником председателя Ленсовета, впоследствии — помощников мэра города Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 1992–1999 годах Катаева работала в аппарате правительства и администрации президента. В 2001–2002 годах занимала должность заместителя Министра природных ресурсов.
С 2016 по 2017 год Катаева работала советником генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Ректором МГТУ «Станкин» она была назначена 8 мая 2018 года приказом Министерства образования и науки.