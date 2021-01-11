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№ 1 от 11 января 2021

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Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева

Общество207

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Ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин» Елена Катаева умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Фото: сайт МГТУ «Станкин»

С начала 1990-х годов Катаева работала в госструктурах. В 1990–1991 годах она была помощником председателя Ленсовета, впоследствии — помощников мэра города Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 1992–1999 годах Катаева работала в аппарате правительства и администрации президента. В 2001–2002 годах занимала должность заместителя Министра природных ресурсов.

С 2016 по 2017 год Катаева работала советником генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Ректором МГТУ «Станкин» она была назначена 8 мая 2018 года приказом Министерства образования и науки.

Теги:
ng, университет, смерть

Бывший госсекретарь США Коллин Пауэлл отказался называть себя республиканцем после штурма Капитолия

Политика608

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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сказал, что больше не может называть себя республиканцем после беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа прорвались в Капитолий. Такое заявление он сделал в эфире телеканала CNN. 

Пауэлл в ответ на вопрос журналиста CNN о его отношении к однопартийцам, которые поощряли штурм Капитолия, заявил, что после этого не может продолжать называть себя республиканцем. 

«Сейчас я просто наблюдаю за своей страной, меня не интересуют партии», — сказал он, добавив, что «нам нужны люди, которые будут говорить правду и которые будут помнить, что они здесь для наших сограждан». 

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены. 

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, более 50 человек задержали. В США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма. 

Теги:
sf, республиканцы, капитолий, штурм, трамп
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