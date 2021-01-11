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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева
Ректор Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин» Елена Катаева умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
С начала 1990-х годов Катаева работала в госструктурах. В 1990–1991 годах она была помощником председателя Ленсовета, впоследствии — помощников мэра города Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 1992–1999 годах Катаева работала в аппарате правительства и администрации президента. В 2001–2002 годах занимала должность заместителя Министра природных ресурсов.
С 2016 по 2017 год Катаева работала советником генерального директора Госкорпорации «Роскосмос». Ректором МГТУ «Станкин» она была назначена 8 мая 2018 года приказом Министерства образования и науки.
Теги:ng, университет, смерть
Бывший госсекретарь США Коллин Пауэлл отказался называть себя республиканцем после штурма Капитолия
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сказал, что больше не может называть себя республиканцем после беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа прорвались в Капитолий. Такое заявление он сделал в эфире телеканала CNN.
“I can no longer call myself a fellow Republican," said former Secretary of State Colin Powell as he weighed in on the storming of the US Capitol by a pro-Trump mob. "We need people who will speak the truth," he said. pic.twitter.com/BFm6YeEmUn— CNN (@CNN) January 11, 2021
Пауэлл в ответ на вопрос журналиста CNN о его отношении к однопартийцам, которые поощряли штурм Капитолия, заявил, что после этого не может продолжать называть себя республиканцем.
«Сейчас я просто наблюдаю за своей страной, меня не интересуют партии», — сказал он, добавив, что «нам нужны люди, которые будут говорить правду и которые будут помнить, что они здесь для наших сограждан».
6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены.
Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР.
В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, более 50 человек задержали. В США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма.