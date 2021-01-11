Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сказал, что больше не может называть себя республиканцем после беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа прорвались в Капитолий. Такое заявление он сделал в эфире телеканала CNN.

“I can no longer call myself a fellow Republican," said former Secretary of State Colin Powell as he weighed in on the storming of the US Capitol by a pro-Trump mob. "We need people who will speak the truth," he said. pic.twitter.com/BFm6YeEmUn — CNN (@CNN) January 11, 2021

Пауэлл в ответ на вопрос журналиста CNN о его отношении к однопартийцам, которые поощряли штурм Капитолия, заявил, что после этого не может продолжать называть себя республиканцем.

«Сейчас я просто наблюдаю за своей страной, меня не интересуют партии», — сказал он, добавив, что «нам нужны люди, которые будут говорить правду и которые будут помнить, что они здесь для наших сограждан».

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, более 50 человек задержали. В США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма.