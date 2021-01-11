В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев COVID

В России за сутки выявили 23 315 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 10 января, за день во всей стране выявили 22 851 новый случай COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 425 269. В Москве за последний день выявили 4646 новых заболевших COVID-19 — это на 430 больше, чем накануне.

Тройку регионов с наибольшим числом новых пациентов по-прежнему составляют Москва, Санкт-Петербург (3004) и Подмосковье (1315). В Нижегородской области выявили 474 новых случаев COVID, в Воронежской области — 392.

За все время пандемии скончались 62 273 пациента с коронавирусом, из них 436 умерли за последние сутки.

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» получили уже более 1,5 млн человек, уверил Российский фонд прямых инвестиций, который финансирует производство вакцины. «Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом „Спутник V“. Вакцина не вызывает сильной аллергии», — утверждается в сообщении. Более детальную информацию о том, сколько человек привились в разных регионах России, РФПИ не приводит, при этом, как следует из данных РФПИ, число вакцинированных в России за пять дней увеличилось на 500 тыс.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90,2 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — уже более 22,4 млн, а также в Индии (более 10,4 млн) и Бразилии (более 8,1 млн). Россия находится на четвертом месте.