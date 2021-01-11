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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Экзитпол: партия Назарбаева «Нур Отан» лидирует на парламентских выборах Казахстана с 72% голосов. Это намного меньше, чем на выборах в 2016 году
На парламентских выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан». Она набрала почти 72% голосов (71,97%). Это следует из данных экзитпола исследовательского института «Общественное мнение». «Нур Отан» — партия первого президента Казахстана Нурултана Назарбаева.
Второе место на выборах заняла Демократическая партия «Ак Жол» (10,18%), третье — Народная партия Казахстана (9,03%). Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» (5,75%) и партия «Адал» (3,07%), не преодолевают барьер в 7%. Три из пяти партий, которые принимали участие в выборах в парламент Казахстана, могут войти в состав мажилиса.
В течение дня более 600 интервьюеров провели четыре волны опросов и опросили 244 тыс. избирателей, рассказала директор института Айнур Мажитова.
Первый президент Казахстана, председатель партии «Нур Отан» Нурултан Назарбаев уже поздравил однопартийцев с победой.
Предыдущие выборы в парламент Казахстана проходили в 2016 году. На них правящая партия «Нур Отан» набрала 82% голосов.
Выборы в парламент прошли 10 января, по данным ЦИК, явка составила 63,3% (на предыдущих выборах в парламент явка избирателей превышала 77%). Комиссия рассчитывает огласить предварительные итоги 11 января.