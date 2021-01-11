Минздрав и МЧС разработали новое требование к сигаретам. Они должны быть самозатухающими

В МЧС России совместно с Минздравом заявили, что готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

По его словам, документ могут утвердить через два года. «Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — заявил он.

Такая практика, по словам Еникеева, «уже давно получила широкое распространение в странах Европы», в Советском Союзе были подобные сигареты, «пожаров от которых практически не происходило». Сейчас в производстве сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит. Еникеев заявил, что в России происходит много пожаров из-за неосторожного курения. По данным МЧС, непотушенные сигареты остаются главной причиной пожаров в стране.

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении в аэропорты курилок. Согласно закону, после предполетного досмотра и в транзитных зонах курение будет разрешено в «специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системой вентиляции».

С 2013 года в России действует «антитабачный закон», запрещающий курить в культурных и спортивных учреждениях, вузах, больницах, школах, на стадионах, детских площадках. С 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, вокзалах и аэропортах. С 2017 года вступил в силу закон, увеличивающий акцизы на табачную продукцию, а также облагающий акцизами электронные сигареты.