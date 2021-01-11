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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Что произошло за ночь 11 января. Коротко
Общество362
Наталья Глуховакорреспондент
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- Мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно покинет свой пост по состоянию здоровья. «Причина — стрессы и постоянная тревога за город», — призналась она. Она добавила, что не может уже «работать 24/365» и что завтра ложится в больницу, где ей проведут операции. Официальное решение об отставке должна принять Якутская Гордума 14 января, тогда же будет назначена дата выборов нового мэра Якутска.
- Палата представителей США предложит вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего главу государства Дональда Трампа. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что необходимо «созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25 поправки, объявляющей президента неспособным исполнять свои служебные обязанности». Палата представителей может начать рассматривать вопрос об импичменте Трампа, говорит Пелоси.
- В США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма после событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа прорвались в Капитолий, сообщил конгрессмен Джейсон Кроу. Он заявил, что в штурме участвовали действующие и находящиеся в резерве военнослужащие и что Министерство Армии осведомлено о возможных угрозах перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.
- И.о. премьер-министра и президента Кыргызстана Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов на досрочных выборах главы государства после подсчета 98% бюллетеней, явка составила 39,75%. В республике прошел и референдум, в ходе которого более 80% граждан проголосовали за президентскую форму правления в стране. Жапаров стал и.о. президента в октябре 2020 года, после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране.
- На парламентских выборах в Казахстане, согласно данным экзитпола, лидирует правящая партия «Нур Отан» — она набрала 71,97% голосов, передает исследовательский институт «Общественное мнение». «Нур Отан» — партия первого президента Казахстана Нурултана Назарбаева, он уже поздравил однопартийцев с победой.
- Лидера КНДР Ким Чен Ына избрали генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Такое решение было принято на VIII съезде партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. В стране поздно вечером прошел военный парад.
- Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» получили уже более 1,5 млн человек, уверил Российский фонд прямых инвестиций, который финансирует производство вакцины. Более детальную информацию о том, сколько человек привились в разных регионах России, РФПИ не приводит.
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Теги:выборы, сша, коронавирус, ng
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