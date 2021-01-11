Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочной отставке по состоянию здоровья

Мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно покинет свой пост по состоянию здоровья. Об этом сама Авксентьева сообщила в своем инстаграме.

«В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город», — призналась она. Она добавила, что не может уже «работать 24/365» и что завтра ложится в больницу, где ей проведут операции.

Скрин: страница Авксентьевой в инстаграме

Авксентьева заявила, что 11 января она внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. «На новых выборах прошу поддержать Евгения Григорьева (первый заместитель главы города Якутска — ред.). Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Все наши планы должны быть реализованы, а данные обещания — исполнены», — заявила она.

На сайте мэрии Якутска уточняется, что осенью прошлого года Авксентьева проходила «углубленное медицинское обследование, врачи выявили несоответствие норме ряда анализов (маркеров)». По результатам ПЭТ-КТ врачами принято решение об операциях.

«Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время», — уточнили в мэрии, добавив, что врачи выявили «отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы».

Официальное решение об отставке Авксентьевой должна принять Якутская Гордума на ближайшей сессии 14 января, тогда же будет назначена дата выборов нового мэра Якутска.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил в своем инстаграме, что обсуждал с Авксентьевой вопрос о ее отставке. «Для любого человека приоритетным является семья и здоровье. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан и не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала работа», — заявил он. Николаев выразил мнение, что первый заместитель главы города Якутска Григорьев «справится с этой задачей (исполнять обязанности главы Якутска — ред.)».

Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Тогда она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова — его поддерживала команда Николаева. Позже глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой «сюрпризом». Мэр на своем посту урезала расходы города на информационную деятельность, на внешние и общественные связи, на прием делегаций и командировочные расходы.

В ноябре 2020 года Авксентьева объявила о продаже здания мэрии в целях экономии. «Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда», — заявила она.

Авксентьева отметила, что ее команда продолжает «избавляться от всего избыточного» и мэрии необходимо «здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».