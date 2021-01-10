Активисты: пожар уничтожил почти весь охраняемый парк Хасанский в Приморье вместе с животными. Авиалесоохрана реагировала на вызов семь часов

Пожар почти полностью уничтожил особо охраняемый природный парк «Хасанский» (Приморский край) вблизи границы России с Китаем и КНДР. Об этом сообщила руководитель экологического направления благотворительного фонда «Элемент» Ольга Дымникова.

Пожар на юге Хасанского района Приморья начался 7 января и продолжался около суток. Дымникова утверждает, что пожарные Авиалесоохраны прибыли на место только спустя семь часов после начала пожара. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.

Активисты сообщают, что охраняемый парк Хасанский на границе РФ, КНР и КНДР полностью сгорел. Погибла уникальная фауна Приморья. Авиалесоохрана реагировала на вызов семь часов pic.twitter.com/tNFxl6QfgD — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 10, 2021

Как рассказывают активисты, первыми ночью тушить пожар приехали пять человек из добровольной пожарной дружины «Меловой период». Из всей площади особо охраняемой природной территории (ООПТ) в почти 95 млн кв.м. удалось спасти сопку Голубиный утес, памятник природы.

Учредитель добровольной дружины и хозяин турбазы на сопке Голубиный утес Андрей Барсуков рассказал, что волонтеры начали прибывать на пожар уже через час. Дружинники сами подвезли оборудование для тушения и «убивали свои машины». Авиалесоохрана, по словам Барсукова, обеспечена техникой и топливом, но согласует вызовы с руководством по 2-3 часа. «Сами ребята-бойцы, которые бегают по сопкам с воздуходувкой, говорят, что новое руководство работает отвратительно. То топлива на выезды не выделяют, то запчастей на автомобили, когда пожарные готовы ехать тушить», — написал руководитель дружины.

Он утверждает, что власти хотят сократить Краскинскую бригаду Авиалесохраны, так как в этих местах уже есть добровольцы. «У нас нет обязательств тушить парк "Хасанский" и ЛОМ "Ясное" (месторождение лечебных грязей), а также гослесфонд. Парк «Хасанский» мы второй год тушим только потому, что здесь есть моя турбаза <...> и достопримечательность, которая интересна для посещения гостями моей базы — сопка Голубиный утес», — продолжает Барсуков.

По словам Дымниковой, пожар уничтожил животный и растительный мир парка: фазанов, енотов, барсуков, лис, дальневосточных лесных котов, кротов, земноводных. Животные сгорели или задохнулись.

Читайте также Тяжелый пепел. Как живут защитники реликтового леса после самого крупного пожара в истории Утришского заповедника

Хасанский природный парк имеет белую прибрежную зону длиной около 12 км и играет большую роль в миграционном пути перелетных птиц. Здесь пролетают и останавливаются десятки видов уток и куликов, гуси, цапли, журавли, лебеди и другие птицы. Животные, растения и птицы, обитающие здесь занесены в международную Красную книгу.

Пожары в природном парке происходят каждый год, а в 2005 и 2017 годах он уже выгорал.

Дымникова сообщила, что у парка нет обязательной для ООПТ охранной зоны. Она обращалась в Министерство лесного хозяйства и Минприроды Приморского края с требованием создать охранную зону и запретить охоту на территории парка. Как пишет Дымникова, она готовит заявления в местный следком с требованием возбудить уголовные дела на ответственных лиц из минприроды, Авиалесоохраны и других структур.