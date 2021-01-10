Жапаров лидирует на досрочных выборах президента Кыргызстана. 80% проголосовали за возврат к президентской республике

На досрочных выборах президента Кыргызстана лидирует исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров с 79,15% голосов после обработки голосов с 90,06% участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

Жапаров лидирует с большим разрывом: за ним идет Адахан Мадумаров с 6,56% голосов. На пост президента претендовали 17 кандидатов. Явка на выборы составила 38,63%.

Помимо этого, в республике прошел референдум, на котором более 80% избирателей после обработки данных с 90,1% участков проголосовали за президентскую форму правления. По закону референдум считается состоявшимся, так как явка составила более 33% при необходимых 30%.

15 октября премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о получении полномочий президента после того, как прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне протестных акций. Жээнбеков занимал свой пост с 2017 года, после ухода в отставку его обязанности должен был временно выполнять спикер парламента Канат Исаев, однако он, по словам Жапарова, отказался.

Ранее на фоне нестабильной ситуации в стране свой пост также покинул и премьер-министр Кубатбек Боронов.