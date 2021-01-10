Россиянин Александр Большунов второй раз подряд выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневную лыжную гонку «Тур де Ски» второй раз подряд.

Непосредственно перед заключительным масс-стартом свободным стилем в гору он побеждал с отрывом в 3 минуты 22 секунды. Остальные спортсмены боролись только за второе и третье места общего зачета.

Французский лыжник Морис Манифика взял серебряную медаль, россиянин Денис Спицов — бронзовую. Спицов оторвался на три секунды от другого россиянина — Ивана Якимушкина. Кроме того, Спицов выиграл масс-старт свободным стилем.

В женской гонке серебро взяла российская лыжница Юлия Ступак, а золото — Джессика Диггинс из США. Американка стала первой в истории победительницей «Тур де Ски» не из Европы. Шведка Эбба Андерсон заняла третье место.

Ступак повторила лучший результат для россиянок в рамках многодневной гонки.

3 января Большунов выиграл гонку преследования на дистанции 15 км свободным стилем в швейцарском Валь-Мюстаире, а до этого — гонку с общего старта на 15 километров классическим стилем.

В 2020 году Большунов стал первым в общем зачете «Тур де Ски» после того, как норвежец Клэбо финишировал за пределами второй десятки.

Еще два спортсмена из России выигрывали «Тур де Ски» до Большунова: Сергей Устюгов в сезоне 2016/17 и Александр Легков в сезоне-2012/13.

«Тур де Ски» проходит с 1 по 10 января. Сперва по результатам семи гонок выяснилось, в каком порядке и с каким отставанием от лидера лыжники стартуют в последний день, а на финальном этапе все поднялись на гору Альпе де Чермис, где и определился победитель многодневки.