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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Россиянин Александр Большунов второй раз подряд выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневную лыжную гонку «Тур де Ски» второй раз подряд.
Непосредственно перед заключительным масс-стартом свободным стилем в гору он побеждал с отрывом в 3 минуты 22 секунды. Остальные спортсмены боролись только за второе и третье места общего зачета.
Французский лыжник Морис Манифика взял серебряную медаль, россиянин Денис Спицов — бронзовую. Спицов оторвался на три секунды от другого россиянина — Ивана Якимушкина. Кроме того, Спицов выиграл масс-старт свободным стилем.
В женской гонке серебро взяла российская лыжница Юлия Ступак, а золото — Джессика Диггинс из США. Американка стала первой в истории победительницей «Тур де Ски» не из Европы. Шведка Эбба Андерсон заняла третье место.
Ступак повторила лучший результат для россиянок в рамках многодневной гонки.
3 января Большунов выиграл гонку преследования на дистанции 15 км свободным стилем в швейцарском Валь-Мюстаире, а до этого — гонку с общего старта на 15 километров классическим стилем.
В 2020 году Большунов стал первым в общем зачете «Тур де Ски» после того, как норвежец Клэбо финишировал за пределами второй десятки.
Еще два спортсмена из России выигрывали «Тур де Ски» до Большунова: Сергей Устюгов в сезоне 2016/17 и Александр Легков в сезоне-2012/13.
«Тур де Ски» проходит с 1 по 10 января. Сперва по результатам семи гонок выяснилось, в каком порядке и с каким отставанием от лидера лыжники стартуют в последний день, а на финальном этапе все поднялись на гору Альпе де Чермис, где и определился победитель многодневки.
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