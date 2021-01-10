Vласть: на протестах в Казахстане задержали около 100 человек

В Казахстане полиция задержала как минимум 100 человек во время акций против парламентских выборов, передает издание Vласть.

По данным журналистов издания, в Алма-Ате на площади «Астана» полиция задержала от 30 до 40 человек. «Радио Свобода» также сообщает о как минимум 30 задержанных на площади и отмечает, что от места отъехали четыре плотно заполненных микроавтобуса.

Vласть пишет, что ранее полиция задержала еще поменьше мере 30 человек около площади Республики, где акцию проводят сторонники незарегистрированной Демократической партии. Еще 70 человек оказались заблокированными. По данным «Интерфакса», митингующие скандируют «Бойкот!», подходы к площади и сама площадь оцеплены. Агентство сообщает, что на улице Сатпаева также заблокировали протестующих.

Как передает «Радио Свобода», задержания проходят и в Нур-Султане. Полиция задержала не менее шести протестующих на подходе ко дворцу «Жастар», несколько человек задержали во двое одного из домов города. Аналогичные задержания, по данным издания, прошли в городах Актобе и Шымкент.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал не принимать «репрессивных мер» к протестующим.

«Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго в соответствии с законом», — сказал он.

В Казахстане проходят парламентские выборы. В них принимают участие пять партий: правящая партия «Нур Отан», Народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», демократическая партия «Ак жол» и «Адал».