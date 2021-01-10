Сборная России по биатлону прервала серию из 43 гонок без побед на кубках мира. Спортсмены выиграли в смешанной эстафете

Сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия.

Таким образом, спортсмены Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова прервали серию из 43 гонок подряд без медалей. Это был антирекорд российской команды.

Результат команды из России: 68 минут и 21,7 секунды. Спортсмены использовали семь дополнительных патронов. Второе место — за норвежцами. Они отстали на 0,7 секунды и промахнулись семь раз. Третьи — сборная Франции.

Серия без призовых мест началась для россиян 15 декабря 2019 года на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

В последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 14 декабря позапрошлого года. Тогда женская сборная завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, а Александр Логинов занял второе место в гонке преследования.

В прошлый раз российские биатлонисты установили антирекорд в 2016 году. Тогда они не заняли призовых мест в 25 гонках подряд.

В феврале 2020 года на чемпионате мира итальянская полиция обыскала номера биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также личного тренера последнего Александра Касперовича. Обыски провели в связи с подозрением, что Логинов мог повторно нарушить антидопинговые правила.

В 2015 году Логинова отстранили от выступлений после обнаружения в его пробах допинга; отбыв дисквалификацию, Логинов вернулся в большой спорт в 2017 году и стал лидером биатлонной сборной после ухода Антона Шипулина.