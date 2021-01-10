В России вступили в силу новые правила контроля операций с наличными

В России с 10 января вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ужесточающие контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов.

Согласно изменениям, информация об операциях с наличными свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.

Помимо этого, вводится контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — рассказал ТАСС старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов.

Контролировать будут также сделки с недвижимостью на суммы более трех миллионов рублей.