В России выявили 22 851 новый случай заражения коронавирусом за последние сутки. Это следует из данных столичного оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 23 309 случаев заражения коронавирусом.

В Москве за последний день выявили 4216 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявили 3010 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1292, в Нижегородской области — 472, в Воронежской области — 390.

За последний день непосредственно от COVID-19 в России скончались 456 человек, число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 61 837. Выздороветь за последние сутки удалось 24 080 пациентам.

За все время пандемии в мире выявили более 89,6 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных COVID-19 в США — более 22 млн, а также в Индии (более 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия находится на четвертом месте.