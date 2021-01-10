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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В России выявили более 22 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Общество127

127
 

В России выявили 22 851 новый случай заражения коронавирусом за последние сутки. Это следует из данных столичного оперштаба по борьбе с инфекцией. 

Днем ранее в стране зафиксировали 23 309 случаев заражения коронавирусом. 

В Москве за последний день выявили 4216 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявили 3010 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1292, в Нижегородской области — 472, в Воронежской области — 390.

За последний день непосредственно от COVID-19 в России скончались 456 человек, число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 61 837. Выздороветь за последние сутки удалось 24 080 пациентам. 

За все время пандемии в мире выявили более 89,6 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных COVID-19 в США — более 22 млн, а также в Индии (более 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия находится на четвертом месте.

Теги:
коронавирус, заражения, COVID-19, sf

Спасатели обнаружили в Яванском море обломки индонезийского Boeing 737

Общество465

465
 

Индонезийские спасатели определили предполагаемое место крушения самолета Boeing 737- 500 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявшего рейс из Джакарты в Понтианак. Об этом, как передает Associated Press (AP), заявил командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тчахджанто.

Обломки лайнера обнаружили между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу (Яванское море), на глубине 23 метров.

По словам Тчахджанто, видимость в воде ясная, что позволило дайверам разглядеть куски фюзеляжа и обломки с регистрационными данными самолета.

«Мы уверены, что именно здесь разбился самолет», — заявил Тчахджанто.

AP также пишет, что ранее спасатели вытащили на поверхность части тел, одежду и металлические обломки.

Глава национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багус Пурухито, как передает Reuters, заявил, что спасатели также зафиксировали сигналы в двух точках. «Это может быть черный ящик», — добавил Пурухито. 

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший местный рейс из Джакарты в Понтианак, перестал выходить на связь днем 9 января. Через четыре минуты после вылета лайнер менее чем за минуту снизился более чем на 10 тысяч футов. На борту лайнера было 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Из них семеро — дети и трое — младенцы. Власти страны незамедлительно начали поисково-спасательную операцию.

В 2018 году Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air потерпел крушение у побережья острова Ява через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Все 189 пассажиров и членов экипажа погибли. В компании признали, что причиной крушения мог стать сбой в системе коррекции маневрирования.

В марте 2019 года Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек. После этого полеты самолетов Boeing 737 MAX приостановили.

18 ноября 2020 года Федеральное авиационное управление США разрешило возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.

Теги:
sf, боинг, крушение, индонезия
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