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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Мэрия Москвы не согласовала шествие 19 января в память об убитых нацистами Насте Бабуровой и Стасе Маркелове

Политика135

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Мэрия Москвы отказала в согласовании традиционного шествия в годовщину убийства журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Об этом «Новой» сообщили активисты «Комитета 19 января». 

Традиционные шествия в память погибших от рук нацистов проводились 12 лет подряд. В этом году власти Москвы не согласовали акцию, сославшись на коронавирусные ограничения. Департамент региональной безопасности предупредил организаторов об ответственности в случае проведения шествия.

Ответ Мэрии Москвы. Документ предоставлен активистами

«Политические репрессии и убийства в нашей стране продолжаются и набирают обороты. Теперь их источником все чаще являются не нацисты, но власть. Многие годы лозунгом акций 19 января был "Помнить - значит бороться"! Сейчас наша обязанность — выступить против террора государства по отношению к своим гражданам», — заявил «Комитет 19 января» в связи с отказом властей.

Вместо марша в центре Москвы желающие могут в 19:00 19 января возложить цветы к дому 1 на улице Пречистенка, где в 2009 году неонацисты расстреляли Бабурову и Маркелова, рассказали в комитете. 

Днем 19 января 2009 года члены экстремистской Боевой организации русских националистов (БОРН) Никита Тихонов и Евгения Хасис расстреляли антифашистку и журналистку «Новой газеты» Настю Бабурову и адвоката Стаса Маркелова. Насте было 25 лет, Стасу — 34 года.

В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, его сообщница Хасис получила 18 лет. В 2021 году Хасис может выйти по УДО. Тихонов лишен такой возможности — ​в 2014 году он получил еще 18 лет сверх пожизненного срока, признав вину и дав подробные показания в отношении других членов БОРН.

На счету БОРН еще восемь доказанных убийств: антифашисты Федор Филатов, Иван Хуторской и Илья Джапаридзе, федеральный судья Эдуард Чувашов, чемпион мира по тайскому боксу Муслим Абдуллаев, таксист Сос Хачикян, член группировки «Черные ястребы» Расул Халилов и уроженец Таджикистана Салохиддин Азизов, которому экстремисты отрезали голову.

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Теги:
kn, одиночные пикеты, антифашисты, шествие, маркелов, настя бабурова, 19 января
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