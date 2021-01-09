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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
СК: семь человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Тюменской области. Хозяйка пансионата задержана
Семь человек погибли в результате пожара в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский (Тюменская область). Как сообщает Следственный комитет России, все жертвы были пожилыми людьми.
«После тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста», — заявили в СК.
Против хозяйки пансионата возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).
Также СК намерен проверить действия контролирующих органов.
Пожар произошёл около 14:53 мск. По данным Интерфакса, все погибшие были лежачими больными. Губернатор региона Александр Моор назвал случившееся «ужасной трагедией» и взял дело под личный контроль.
В декабре при пожаре в частном доме престарелых в Башкортостане погибли 11 человек. Руководители пансионата также были задержаны, им предъявили аналогичное обвинение (ст. 109 и 238 УК).