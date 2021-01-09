Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп привились от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп, получили в субботу первые дозы вакцины против коронавируса, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Букингемский дворец.

По данным источника «Би-би-си», инъекции королевской чете сделал их личный врач в Виндзорском замке, где супруги остались на время локдауна. Елизавета II решила распространить информацию о прививке, чтобы предотвратить спекуляции на данную тему.

Люди старше 80 лет и медработники получают в Британии вакцину в первую очередь. 94-летняя королева и 99-летний принц присоединились к 1,5 млн уже получивших первую из двух доз вакцины.

Букингемский дворец не уточняет, вакцину какого производителя получила королева. На данный момент в Великобритании зарегистрированы препараты от немецкого концерна BioNTech и американской компании Moderna, а также шведско-британская «оксфордская» вакцина производителя AstraZeneca.

В конце декабря в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса VUI-202012/01. По данным ВОЗ, заражение новой мутацией не влечет более тяжелые последствия, но вирус распространяется гораздо быстрее.

8 января власти сообщили, что каждый 30-й житель Лондона заражен коронавирусной инфекцией, число госпитализированных в столице пациентов с COVID-19 возросло на 27% с декабря. На ИВЛ по сравнению с концом 2020 года находится на 42% больше пациентов, а за последние три дня 477 пациентов с коронавирусом скончались в больницах Лондона.

Мэр Лондона Садик Хан в связи с этим объявил о «критической ситуации» в городе.

5 января Джонсон ввел третий по счету локдаун в стране. Все начальные и средние школы королевства перешли на дистанционный формат обучения, введена обязательная изоляция, закрыты спортивные учреждения.