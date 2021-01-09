Выдвинутый от Беларуси фильм «Уроки фарси» исключили из числа претендентов на «Оскар»

Фильм режиссера Вадима Перельмана «Уроки фарси», выдвинутый от Беларуси на премию «Оскар», отстранили от участия в конкурсе за несоответствие правилам американской киноакадемии. Об этом сообщает издание Variety.

Над фильмом работала московская продюсерская компания Hype Film совместно с двумя немецкими компаниями, а также студией «Беларусьфильм».

Variety связывает решение о снятии фильма с конкурсной программы с тем, что основная часть создателей фильма не проживает в Беларуси.

«Тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку, всегда означал, что наш случай был довольно уникальным», — пояснил продюсер фильма, один из основателей Hype Production Илья Стюарт.

Он рассказал, что авторы фильма разочарованы, но уважают решение Киноакадемии и ожидают выхода картины в международный прокат, «несмотря на языковой барьер, который, по иронии судьбы, является темой и предметом фильма».

Фильм снят по мотивам рассказа немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка». По сюжету бельгийский еврей, который попал в концлагерь, выдает себя за перса, чтобы выжить.

Мировая премьера «Уроков фарси» состоялась на Берлинском кинофестивале.

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