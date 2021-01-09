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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Последний из создателей советской атомной бомбы, академик Исаак Халатников умер в возрасте 101 года
Старейший член Российской академии наук и создатель первой атомной бомбы в СССР Исаак Халатников скончался в субботу на 102-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАН.
В 1940-1950-х годах Халатников участвовал в программе по разработке атомного и водородного оружия. Он учился у Льва Ландау и позже разработал вместе с ним теорию сверхтекучести. Кроме того, Халатников занимался космологией и квантовой электродинамикой.
Халатников возглавлял Институт теоретической физики им. Ландау, входил в Лондонское королевское общество, стал лауреатом премии Гумбольдта и Сталинской премии, а также был награжден орденами СССР и России.
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Академик работал в группе ученых под началом Льва Ландау и изучал процессы, происходящие в пределах долей секунда после взрыва атомной бомбы. Он — последний из участников того проекта, остававшийся в живых.
В центре Перми обрушились строительные перекрытия жилого дома. Есть пострадавшие
Иван Жилинспецкор
С дома в центре Перми обрушились строительные конструкции, пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Поступило сообщение об обрушении закрытой пешеходной галереи из деревянных досок, расположенной вдоль жилого дома. Угрозы жителям нет. В результате обрушения пострадали 2 человека (госпитализированы в больницу)», — заявили в министерстве, отметив, что информация оперативная и подлежит уточнению.
В региональном минздраве изданию Properm.ru сообщили о трех пострадавших, одна из которых находится в тяжелом состоянии.
Обрушение конструкций, по предварительной информации, произошло из-за схода снега с крыши жилого дома, около которого были установлены строительные леса. Известно, что конструкции были возведены для капитального ремонта пятиэтажки.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.