Последний из создателей советской атомной бомбы, академик Исаак Халатников умер в возрасте 101 года

Старейший член Российской академии наук и создатель первой атомной бомбы в СССР Исаак Халатников скончался в субботу на 102-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАН.

Исаак Халатников. Фото: РАН

В 1940-1950-х годах Халатников участвовал в программе по разработке атомного и водородного оружия. Он учился у Льва Ландау и позже разработал вместе с ним теорию сверхтекучести. Кроме того, Халатников занимался космологией и квантовой электродинамикой.

Халатников возглавлял Институт теоретической физики им. Ландау, входил в Лондонское королевское общество, стал лауреатом премии Гумбольдта и Сталинской премии, а также был награжден орденами СССР и России.

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Академик работал в группе ученых под началом Льва Ландау и изучал процессы, происходящие в пределах долей секунда после взрыва атомной бомбы. Он — последний из участников того проекта, остававшийся в живых.