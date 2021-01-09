Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

список репрессий

За что будут сажать россиян в 2021 году

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 143-144 от 25 декабря 2020

Читать номер

Последний из создателей советской атомной бомбы, академик Исаак Халатников умер в возрасте 101 года

Общество47

47
 

Старейший член Российской академии наук и создатель первой атомной бомбы в СССР Исаак Халатников скончался в субботу на 102-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РАН. 

Исаак Халатников. Фото: РАН

В 1940-1950-х годах Халатников участвовал в программе по разработке атомного и водородного оружия. Он учился у Льва Ландау и позже разработал вместе с ним теорию сверхтекучести. Кроме того, Халатников занимался космологией и квантовой электродинамикой.

Халатников возглавлял Институт теоретической физики им. Ландау, входил в Лондонское королевское общество, стал лауреатом премии Гумбольдта и Сталинской премии, а также был награжден орденами СССР и России.

Академик работал в группе ученых под началом Льва Ландау и изучал процессы, происходящие в пределах долей секунда после взрыва атомной бомбы. Он — последний из участников того проекта, остававшийся в живых.

Теги:
kn, российская академия наук, халатников, академик, атомная бомба

В центре Перми обрушились строительные перекрытия жилого дома. Есть пострадавшие

Общество875

Иван Жилинспецкор

875
 

С дома в центре Перми обрушились строительные конструкции, пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Поступило сообщение об обрушении закрытой пешеходной галереи из деревянных досок, расположенной вдоль жилого дома. Угрозы жителям нет. В результате обрушения пострадали 2 человека (госпитализированы в больницу)», — заявили в министерстве, отметив, что информация оперативная и подлежит уточнению.

В региональном минздраве изданию Properm.ru сообщили о трех пострадавших, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Обрушение конструкций, по предварительной информации, произошло из-за схода снега с крыши жилого дома, около которого были установлены строительные леса. Известно, что конструкции были возведены для капитального ремонта пятиэтажки.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

Теги:
kn, пострадавшие, чп, пермь
Больше интересного в вашей ленте
Чем отопление дома в США лучше нашего? Показываю на реальном доме.
Вы будете видеть меньше такого
Подрезали электроды у свечей и поставили их на двигатель. Показываем как он работает в сравнении с обычными свечами
Вы будете видеть меньше такого
«Даже пить сложно»: за день до отпуска Лера Кудрявцева узнала, что болеет ковидом
Вы будете видеть меньше такого
Французский генерал Зиновий Свердлов не любил и не хотел знать свою советскую семью
Вы будете видеть меньше такого
Купила участок земли, а в углу - брошенная бытовка. Решила заглянуть и посмотреть, что там осталось
Вы будете видеть меньше такого
МАЗ-6440РА: уникальный «американский» тягач из Белоруссии. Показываю, что внутри
Вы будете видеть меньше такого
Почему в СССР люди не болели, когда пили газировку из одного стакана? Давайте обсудим!
Вы будете видеть меньше такого
Добытчикам золота тоже хочется есть
Вы будете видеть меньше такого
6 привычек немцев, которые нас бесят
Вы будете видеть меньше такого
Показываю что внутри "Ленд-Лизовской" тушенки, Американская помощь для Советской армии во времена ВОВ
Вы будете видеть меньше такого
Не узнать: как выглядят Заза Наполи и другие травести-дивы в реальной жизни
Вы будете видеть меньше такого
Namalsk RP | Stalker
Вы будете видеть меньше такого
Как за 20 минут значительно уменьшить шум шипов, потратив 300 рублей
Вы будете видеть меньше такого
Что можно выбрать вместо главных автомобильных хитов Rio и Solaris, и Polo и Rapid
Вы будете видеть меньше такого
Утраты года: советские киноактеры, которые ушли в 2020-м
Вы будете видеть меньше такого
Поездка в Сочи на 3 дня в Новогодние праздники. Цены и впечатления
Вы будете видеть меньше такого
Последствия укладки пленки под тротуарную плитку. Горький опыт и советы
Вы будете видеть меньше такого
Люди построили большой и крепкий дом, а теперь с ним мучаются. Приехал посмотреть, что можно исправить
Вы будете видеть меньше такого
По пути домой
Вы будете видеть меньше такого
В каких особняках живут братья Роттенберг
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera