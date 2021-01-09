В центре Перми обрушились строительные перекрытия жилого дома. Есть пострадавшие

С дома в центре Перми обрушились строительные конструкции, пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Поступило сообщение об обрушении закрытой пешеходной галереи из деревянных досок, расположенной вдоль жилого дома. Угрозы жителям нет. В результате обрушения пострадали 2 человека (госпитализированы в больницу)», — заявили в министерстве, отметив, что информация оперативная и подлежит уточнению.

В региональном минздраве изданию Properm.ru сообщили о трех пострадавших, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Обрушение конструкций, по предварительной информации, произошло из-за схода снега с крыши жилого дома, около которого были установлены строительные леса. Известно, что конструкции были возведены для капитального ремонта пятиэтажки.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.