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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В центре Перми обрушились строительные перекрытия жилого дома. Есть пострадавшие
Иван Жилинспецкор
С дома в центре Перми обрушились строительные конструкции, пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Поступило сообщение об обрушении закрытой пешеходной галереи из деревянных досок, расположенной вдоль жилого дома. Угрозы жителям нет. В результате обрушения пострадали 2 человека (госпитализированы в больницу)», — заявили в министерстве, отметив, что информация оперативная и подлежит уточнению.
В региональном минздраве изданию Properm.ru сообщили о трех пострадавших, одна из которых находится в тяжелом состоянии.
Обрушение конструкций, по предварительной информации, произошло из-за схода снега с крыши жилого дома, около которого были установлены строительные леса. Известно, что конструкции были возведены для капитального ремонта пятиэтажки.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.
Теги:kn, пострадавшие, чп, пермь
Власти Индонезии: Boeing 737 разбился возле Джакарты. На борту было более 50 человек
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил о крушении пропавшего Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявшего рейс из Джакарты в Понтианак. Его слова приводит новостной портал Detik.
Ранее стало известно, что авиадиспетчеры потеряли связь с пассажирским лайнером Boeing 737-500.
ADS-B signal from flight #SJ182 was lost at 07:40:27 UTC time. The flight was en route from Jakarta to Pontianak in Indonesia.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/GQiTLjlB4B— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021
По данным FlightRadar24, через четыре минуты после вылета из Джакарты лайнер менее чем за минуту снизился более чем на 10 тысяч футов. Сервис отмечает, что самолет совершил первый полет в 1994 году.
В министерстве транспорта сообщили, что власти страны начали поисково-спасательные операции. По данным Bloomberg, на борту находятся 62 человека.
Как передает CNN Indonesia, жители острова Серибу слышали два взрыва и нашли несколько вещей и части фюзеляжа.
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