Власти Индонезии: Boeing 737 разбился возле Джакарты. На борту было 62 человека

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил о крушении пропавшего Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявшего рейс из Джакарты в Понтианак. Его слова приводит новостной портал Detik.

По словам министра, самолет упал около острова Лаки (архипелаг Серибу в Яванском море). Он также рассказал CNN Indonesia, что на борту лайнера было 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Из них семеро — дети и трое — младенцы.

По предварительным данным посольства России в Индонезии, российских граждан среди пассажиров не было.

Ранее стало известно, что авиадиспетчеры потеряли связь с пассажирским лайнером Boeing 737-500.

По данным FlightRadar24, через четыре минуты после вылета из Джакарты лайнер менее чем за минуту снизился более чем на 10 тысяч футов. Сервис отмечает, что самолет совершил первый полет в 1994 году.

Власти страны незамедлительно начали поисково-спасательную операцию.

Как передает CNN Indonesia, жители острова Серибу слышали два взрыва и нашли несколько вещей и части фюзеляжа.

В 2018 году Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air потерпел крушение у побережья острова Ява через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Все 189 пассажиров и членов экипажа погибли. В компании признали, что причиной крушения мог стать сбой в системе коррекции маневрирования.

В марте 2019 года Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек. После этого полеты самолетов Boeing 737 MAX приостановили.

18 ноября 2020 года Федеральное авиационное управление США разрешило возобновить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.

Обновлено: 16:28 мск. Уточнены данные о количестве пассажиров и членов экипажа