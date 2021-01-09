Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за риска подстрекательства к насилию

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«После тщательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и контекста, в котором они были опубликованы, мы приняли решение навсегда заблокировать этот аккаунт в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении.

Поводом для решения о блокировке аккаунта послужили два последних твита Трампа, которые он написал 8 января. В первом он заявил, что 75 млн американцев, проголосовавших за его кандидатуру на выборах президента США, еще долго будут иметь весомый голос. Во втором твите Трамп написал, что не пойдет на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января.

Руководство компании определило, что эти публикации нарушают политику твиттера о прославлении насилия. В заявлении отметили, что последние твиты Трампа «следует читать в контексте более масштабных событий в стране, а также способов, которыми высказывания президента могут использоваться для мобилизации, в том числе для призывов к насилию».

Помимо этого, компания сообщила, что в социальной сети уже распространяются планы новых вооруженных протестов, в том числе второго нападения на Капитолий и другие правительственные здания 17 января.

Официальный аккаунт президента США остается активным, но все опубликованные на нем записи удалили.

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены. В результате беспорядков погибли пять человек, включая офицера полиции.

После этого руководитель Facebook Inc. Марк Цукерберг объявил о блокировке аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram до передачи власти Байдену.