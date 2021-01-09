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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки
Российские врачи выявили 23 309 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве за последний день выявили 4900 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявили 3006 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1184, в Нижегородской области — 443, в Ростовской области — 395.
За все время пандемии в России заразились 3 379 103 человека.
За последний день скончались 470 человек с COVID-19, число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 61 381. Выздороветь за последние сутки удалось 23 680 пациентам.
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 88,8 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — уже более 21,8 млн, а также в Индии (более 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия находится на четвертом месте.
Теги:sf, заражения, COVID-19, коронавирус
Три человека погибли при сходе лавины в Норильске. СК возбудил уголовное дело
Семья из трех человек погибла при сходе лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» около Норильска. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю.
По данным ведомства, спасатели обнаружили тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего супруга.
«Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются», — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю.
Среди завалов спасатели также обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).
Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди.