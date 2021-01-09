В России выявили более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Российские врачи выявили 23 309 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последний день выявили 4900 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявили 3006 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, в Московской области — 1184, в Нижегородской области — 443, в Ростовской области — 395.

За все время пандемии в России заразились 3 379 103 человека.

За последний день скончались 470 человек с COVID-19, число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 61 381. Выздороветь за последние сутки удалось 23 680 пациентам.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 88,8 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — уже более 21,8 млн, а также в Индии (более 10,4 млн) и Бразилии (более 8 млн). Россия находится на четвертом месте.