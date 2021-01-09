Три человека погибли при сходе лавины в Норильске. СК возбудил уголовное дело

Семья из трех человек погибла при сходе лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» около Норильска. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

По данным ведомства, спасатели обнаружили тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего супруга.

«Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются», — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю.

Среди завалов спасатели также обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди.