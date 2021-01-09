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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Три человека погибли при сходе лавины в Норильске. СК возбудил уголовное дело

Общество221

221
 

Семья из трех человек погибла при сходе лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» около Норильска. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю. 

По данным ведомства, спасатели обнаружили тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего супруга. 

«Найдено тело последнего пропавшего, поисковые работы завершаются», — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю. 

Среди завалов спасатели также обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. 

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). 

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди. 

Теги:
sf, мчс, норильск, чп, лавина

Лавина накрыла дома на горнолыжной базе в Норильске. Под завалами находятся люди

Общество5 364

5 364
 

Внесены изменения (9.01. 00:56 мск) -- уточнены данные спасателей о найденной под снегом женщине. Ранее сообщалось, что на месте нашли подростка, эта информация скорректирована МЧС

Лавина сошла на дома вблизи горнолыжной базы «Гора отдельная» около Норильска, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В 20:30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», — приводит агентство данные ведомства.

Около 00:00 мск в МЧС уточнили, что под снежной массой находятся шесть построек. После полуночи спасатели сообщили, что извлекли из-под снега женщину в тяжелом состоянии.

На сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщается, что от ведомства к спасательным работам привлечены 10 человек и 2 единицы техники. Всего, по данным ТАСС, на месте работают 200 человек и 18 единиц техники.

По информации собеседника ТАСС, в накрытых лавиной домах находятся как минимум пять человек, двое из которых — дети. Источник «Интерфакс» сообщает, что

семью из четырех человек нашли живыми после схода лавины.

Еще два человека выбрались из-под завалов самостоятельно, пишет ТАСС. В МЧС не подтвердили эти сообщения.

Спасательные работы на месте. Фото: norilsk112

Снежная масса накрыла территорию в 300 кв. м., при этом, по словам источника ТАСС, существует угроза повторного схода лавины.

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Теги:
kn, лавина, чп, мчс, норильск
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