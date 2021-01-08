Лавина накрыла дома на горнолыжной базе в Норильске. Под завалами находятся люди

Лавина сошла на дома вблизи горнолыжной базы «Гора отдельная» около Норильска, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В 20:30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», — приводит агентство данные ведомства.

На сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщается, что от ведомства к спасательным работам привлечены 10 человек и 2 единицы техники. Всего, по данным ТАСС, на месте работают 200 человек и 18 единиц техники.

По информации собеседника ТАСС, в накрытых ловиной домах находятся как минимум пять человек, двое из которых — дети. Источник «Интерфакс» сообщает, что

семью из четырех человек нашли живыми после схода лавины.

Еще два человека выбрались из-под завалов самостоятельно, пишет ТАСС.

Спасательные работы на месте. Фото: norilsk112

Снежная масса накрыла территорию в 300 кв. м., при этом, по словам источника ТАСС, существует угроза повторного схода лавины.

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