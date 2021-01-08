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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Лавина накрыла дома на горнолыжной базе в Норильске. Под завалами находятся люди
Лавина сошла на дома вблизи горнолыжной базы «Гора отдельная» около Норильска, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
«В 20:30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», — приводит агентство данные ведомства.
На сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщается, что от ведомства к спасательным работам привлечены 10 человек и 2 единицы техники. Всего, по данным ТАСС, на месте работают 200 человек и 18 единиц техники.
По информации собеседника ТАСС, в накрытых ловиной домах находятся как минимум пять человек, двое из которых — дети. Источник «Интерфакс» сообщает, что
семью из четырех человек нашли живыми после схода лавины.
Еще два человека выбрались из-под завалов самостоятельно, пишет ТАСС.
Снежная масса накрыла территорию в 300 кв. м., при этом, по словам источника ТАСС, существует угроза повторного схода лавины.
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