Однопартийцы обвинили кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца в связях с режимом Лукашенко

Депутаты Христианско-демократического союза (ХДС) обвинили экс-главу фракции и кандидата на пост главы правительства ФРГ Фридриха Мерца в контактах с Александром Лукашенко, занимающим кресло президента Беларуси. Об этом сообщает Der Spiegel.

До апреля 2020 года Мерц входил в совет директоров компании Stadler Gruppe, которой принадлежит Фанипольский завод «Штадлер Минск» в Минской области, занимающийся производством и поставками поездов для метрополитена в столице Беларуси. Несколько однопартийцев Мерца из ХДС рассказали журналу Spiegel, что завод был открыт «при поддержке режима»,

а сам Мерц в 2014 году ездил в Минск, где принимал участие в переговорах с Лукашенко.

15-16 января в Берлине пройдет съезд ХДС, на котором члены партии выберут председателя. Мерц — один из кандидатов на пост. По традиции глава победившей на выборах партии становится канцлером. Согласно последнему опросу Infratest, именно блок ХДС/ХСС может одержать победу на выборах в сентябре 2021 года с огромным отрывом от соперников и набрать 35% голосов.

«Фридриху Мерцу, как потенциальному главе партии, нужно объясниться перед неопределившимися делегатами по поводу Беларуси», — заявил депутат Бундестага от ХДС Петер Бейер журналу. Издание отмечает, что Фридрих Мерц до сих пор ни разу не высказывался на тему протестов против Лукашенко.

Докладчица ХДС/ХСС по Беларуси Элизабет Мотчман считает, что Мерц сделал правильный выбор, когда вышел из совета директоров Stadler: «Экономические связи с диктатурой могут быть тяжелым бременем для главы партии и кандидата в канцлеры».

Депутат фракции социал-демократов Франк Швабе заявил, что его партия видит проблему в наличии у Мерца контактов в Беларуси: «Фридрих Мерц своими действиями дал понять, что в экономике этика не играет для него никакой роли. Этот фактор однозначно дисквалифицирует его в гонке за высокие посты в ХДС и в руководстве страны».

Пресс-секретарь Мерца заявил Spiegel, что кандидат в канцлеры не бывал в Беларуси с 2014 года и поддерживает оппозицию в стране.

Кто еще борется за лидерство в ХДС

Мерц в интервью WeltN24 высоко оценил свои шансы на победу. По данным опросов октября 2020 года, он действительно лидирует в гонке — 45% сторонников ХДС и 27% приверженцев других партий хотели бы видеть его во главе союза. В отличие от других кандидатов — главы федеральной земли Северный Рейн Вестфалия Армина Лашета и председателя внешнеполитического комитета Бундстага Норберта Рёттгена — Мерц уже возглавлял фрацкию ХДС/ХСС с 2000 по 2002 годы.

В октябрьских опросах Мерца опережает только глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер (73% среди сторонников партии и 52% среди других граждан). Партия Зёдера входит в единый блок с ХДС, но на съезде партии его кандидатуру рассматривать не будут. При этом теоретически Зёдер может стать канцлером, если осенью его кандидатуру предложит президент и позже утвердит Бундестаг.

Помимо трех названных кандидатов за пост Меркель может побороться министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Bild и Spiegel сообщили со ссылкой на источники, что министр планирует поддержать Армина Лашета на съезде партии и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства, если Лашет останется председателем ХДС.

По данным СМИ, на такой шаг Шпана сподвигла его возросшая популярность на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Обычно канцлером становится глава партии, но законы ФРГ не мешают Шпану заручиться поддержкой депутатов и самому побороться за канцлерскую должность. В этом случае Шпан может стать первым канцлером-открытым гомосексуалом: министр в 2017 году сочетался браком с журналистом Даниэлем Функе.

В 2018 году Меркель объявила об уходе из политики по окончании четвертого срока правления и покинула пост председателя ХДС после 18 лет во главе партии. На данный момент ХДС временно возглавляет министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Меркель и долгое время считавшаяся ее преемницей.

В феврале 2020 года Крамп-Карренбауэр также решила оставить руководство партии, так как блок ХДС/ХСС стал терять популярность среди избирателей за счет роста правых настроений, а скандал в Тюрингии только усугубил ситуацию — там христианские демократы и правые популисты совместно выбрали главой правительства свободного демократа Томаса Кеммериха. Некоторые СМИ сообщали о том, что Меркель «разочаровалась» в преемнице из-за неудовлетворительных результатов ее партийной работы.

Замену Крамп Карренбауэр выберут на следующих выходных, а нового канцлера — в ходе выборов 26 сентября.