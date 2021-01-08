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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в столице из-за взрывного роста заболеваемости COVID-19
Мэр Лондона Садик Хан объявил о «критической ситуации» на фоне ускорившегося роста числа заболеваний COVID-19 и переполненных после Нового года больниц в британской столице.
«Число случаев заболевания в Лондоне быстро возросло: сейчас в наших больницах лечится на треть больше пациентов, чем в апреле прошлого года, когда эпидемия была на пике. <...> В ближайшие пару недель у нас закончатся койки для пациентов, если только распространение вируса резко не замедлится», — говорится в заявлении Хана.
По данным властей, каждый 30-й житель Лондона заражен коронавирусной инфекцией.
В период с 30 декабря по 6 января число госпитализированных пациентов с COVID-19 возросло с 5524 человек до 7034 (на 27% больше, чем в декабре и на 35% больше, чем в апреле 2020 года), из них 909 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких (прирост 42%). За последние три дня 477 пациентов с коронавирусом скончались в больницах Лондона.
К работе на каретах скорой помощи привлечены лондонские пожарные, за последние 10 месяцев они совершили более 100 тыс. выездов.
Мэр Лондона обратился к премьеру Борису Джонсону с просьбой увеличить финансовую поддержку жителей столицы и закрыть места богослужений.
5 января Джонсон ввел третий по счету локдаун в стране. Все начальные и средние школы королевства перешли на дистанционный формат обучения, введена обязательная изоляция, закрыты спортивные учреждения.
Медработники и Минздрав Британии выпустили совместное заявление, в котором призвали власти повысить уровень эпидемической опасности в стране до максимального уровня, чтобы предотвратить коллапс здравоохранения.
В конце декабря в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса VUI-202012/01. По данным ВОЗ, заражение новой мутацией не влечет более тяжелые последствия, но вирус распространяется гораздо быстрее.