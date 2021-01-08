Акции TCS Group выросли на 17% после сообщений об утрате Олегом Тиньковым контроля над холдингом

Акции TCS Group (управляет «Тинькофф Банк») на Мосбирже выросли 8 января на 17,44% к 16:05 мск и стоят 2882 рубля. За день до этого стало известно, что Олег Тиньков снизил собственную долю в холдинге с 84% до 35%.

На закрытии торгов 7 января ценные бумаги группы стоили 2469,8 рублей.

Тиньков снизил долю ерез конвертацию акций класса В в акции класса А и утратил контроль. Сразу после публикации сообщений акции TCS Group выросли на 3,9%.

Предприниматель утверждает, что изменения в долях помогут TCS Group превратиться в публичную компанию. Он обещает объявить о новых серьезных преобразованиях в холдинге в ближайшее время.

В декабре семейный траст Тинькова продал акции «Тинькофф Банк» на сумму $325 млн, чтобы потратить часть денег на помощь пациентам с лейкемией и урегулирование личных юридических проблем.

Тиньков сам уже больше года страдает раком крови, он перенес операцию по пересадке костного мозга, перестал возглавлять совет директоров Тинькофф и передал права на 40,4% группы в семейный траст. 19 декабря Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии, хотя за неделю до этого адвокаты банкира оценивали его шансы выжить в 50%.

В Великобритании Олег Тиньков обвиняется в сокрытии информации об активах на $1 млрд, которое открыл американский Минюст. Бизнесмен внес залог размером 20 млн фунтов стерлингов, чтобы находиться на свободе на время суда. Тинькова также обязали отмечаться в полиции и сдать все свои паспорта — СМИ рассказывали о наличии у бизнесмена российского и кипрского гражданств, а также вида на жительство в Италии. Тинькову может грозить до шести лет заключения.