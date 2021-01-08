Власти Украины закрыли кафе, торговые центры и фитнес-залы из-за COVID

На Украине вступили в силу новые ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, передает «Громадское».

Среди ограничений, которые будут действовать как минимум до 24 января, закрытие торговых центров, театров, кино, залов кафе, баров и ресторанов, а также непродовольственных рынков, спортзалов и бассейнов. При этом спортивные мероприятия профессиональных клубов будут проходить без зрителей.

В обычном режиме продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, а также детские сады и специальные учебные заведения. Школы и университеты закроют.

«Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузку на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих недугов», – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки в Украине обнаружили коронавирус у 5 676 человек. Всего с начала пандемии в стране заболело 1,13 млн человек, из них лечение продолжают более 300 тысяч человек.

Ранее харьковская фармацевтическая компания «Биолек» обратилась в украинский Минздрав с просьбой зарегистрировать в Украине российскую вакцину «Спутник V».

Комментируя подачу заявки, министр здравоохранения заявил, что вокруг российской вакцины много политики, и прежде чем зарегистрировать препарат, необходимо будет доказать его безопасность по результатам трех фаз клинических испытаний.

Он отметил, что Украина способна обеспечить своих граждан вакциной ведущих мировых производителей, которые «подают документы своих исследований открыто для всего мира».