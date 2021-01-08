Парламент Швеции разрешил правительству вводить локдаун в стране. Власти не могли закрывать предприятия весь год пандемии

Риксдаг (однопалатный парламент Швеции) большинством голосов принял в пятницу закон о борьбе с пандемией коронавируса, который наделяет правительство полномочиями по введению локдауна, сообщает телеканал SVT.

Теперь кабмин может закрывать любые предприятия, а также останавливать работу общественного транспорта и аэропортов с целью остановить рост случаев заболевания COVID-19. Закон вступает в силу с воскресенья, 10 января, и носит временный характер — правительство лишится расширенных полномочий в конце сентября.

Кроме того, политические власти Швеции теперь смогут определять время работы бизнеса, а также определять, сколько людей одновременно могут находиться в одном месте.

Центристские партии (Партия центра, Либералы и Умеренные) вместе с правящей Социал-демократической партией требовали четко определить порядок выплаты компенсаций пострадавшему от ограничений бизнесу, однако в принятом законе вопросы финансовой помощи предлагается решать в ходе текущей работы.

С приходом пандемии в Швецию в начале 2020 года политические власти страны, в отличие от правительств других государств мира, не могли вводить широкий спектр ограничений. Полномочия по выбору стратегии борьбы с коронавирусом оставались у Агентства общественного здравоохранения Швеции, главный эпидемиолог которого — Андерс Тегнелль — поставил целью сохранить общество свободным от карантина.

С момента начала пандемии COVID-19 власти Швеции ограничили лишь численность массовых собраний и время продажи алкоголя.

На 10 млн человек населения в Швеции зарегистрированы 482284 случая заражения COVID-19 и 9262 смерти вследствие коронавирусной инфекции. Критики «шведской модели» связывают высокую для скандинавской страны смертность с политикой отказа от ограничений в стране. В соседних Норвегии и Дании, где с самого начала действовал карантин, зарегистрированы 457 и 1488 смертей от коронавируса соответственно при населения в 2 раза меньше, чем в Швеции.

«Очень жаль, что закон не вступил в силу еще в октябре. Сколько жизней, сколько предприятий можно было бы спасти», — заключила на заседании парламента депутат партии Центра Линда Мудиг.