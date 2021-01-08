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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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В России выявили еще 23 652 новых случая заражения COVID

Общество116

116
 

В России за последние сутки выявили 23 652 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 355 794. Больше всего заразившихся по-прежнему в Москве — 5027. В Санкт-Петербурге выявили 3017 заболевших, в Московской области — 1226, в Нижегородской и Ростовской областях — 467 и 394.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 454 человека. Из них 71 — в Москве, 55 — в Санкт-Петербурге, 21 — в Подмосковье. Всего с начала распространения инфекции в России от нее умерли более 60 тысяч пациентов.

В мире число заражений превысило 88 миллионов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших — около 21,5 млн — в США. На втором месте — Индия (более 10 млн), на третьем — Бразилия (более 7,9 млн). Россия находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших. 

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Теги:
коронавирус, nt

Умер основатель Natura Siberica Андрей Трубников

Общество1 790

1 790
 

Умер основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его пресс-секретаря.

Причина смерти бизнесмена не сообщается. Известно, что он умер 7 января в своем доме в Подмосковье.

Андрей Трубников основал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, в 2008 — Natura Siberica, в 2012-м — одноименную розничную сеть, в которую на данный момент входят более 50 в России и за рубежом. Еще 39 магазинов открыты под брендом Organic Shop. Совокупная выручка всех марок и магазинов в 2019 году составила 14 млрд рублей, отмечает РБК.

В июле 2020 года часть принадлежащих Трубникову товарных знаков арестовали после пожара на заводе «Эн+ Рециклинг», помещения на котором арендовала одна из компаний бизнесмена. В компании Трубникова назвали иск «Эн+ Рециклинг» на 4,5 млрд рублей необоснованным и подали встречный иск на 490 млн рублей.

Теги:
бизнесмены, смерть, nt
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