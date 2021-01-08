В России выявили еще 23 652 новых случая заражения COVID

В России за последние сутки выявили 23 652 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 355 794. Больше всего заразившихся по-прежнему в Москве — 5027. В Санкт-Петербурге выявили 3017 заболевших, в Московской области — 1226, в Нижегородской и Ростовской областях — 467 и 394.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались 454 человека. Из них 71 — в Москве, 55 — в Санкт-Петербурге, 21 — в Подмосковье. Всего с начала распространения инфекции в России от нее умерли более 60 тысяч пациентов.

В мире число заражений превысило 88 миллионов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших — около 21,5 млн — в США. На втором месте — Индия (более 10 млн), на третьем — Бразилия (более 7,9 млн). Россия находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших.