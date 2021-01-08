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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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«Если вы нарушили закон, вы должны заплатить»: Трамп осудил штурм Капитолия

Политика3 091

3 091
 

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что протестующие, ворвавшиеся в здание Капитолия, заплатят за нарушение закона. Видеообращение опубликовано в твиттере Трампа, который до этого был заблокирован в течение 12 часов.

«Я возмущен беззаконием, насилием и хаосом. <...>Если вы нарушили закон, вы должны заплатить», — сказал Трамп, добавив, что продолжит защищать демократию в США. Он отметил, что после начала беспорядков «немедленно» распорядился привлечь правоохранительные органы для защиты здания и изгнания ворвавшихся.

По его словам, он признает поражение на выборах и намерен сделать все, чтобы передача власти выигравшему выборы Джо Байдену прошла «гладко».

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции Брайан Сикник, который скончался в больнице вечером 7 января. Из-за смерти Сикника началось расследование. До этого более 50 человек были задержаны, а глава полиции Капитолия Стивен Сунд и министр транспорта США Элейн Чао уходят в отставку.

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Теги:
трамп, nt
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