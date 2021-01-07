«Странно, ну, пора за работу». Илон Маск стал самым богатым человеком на планете

Предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком в мире с состоянием $188,5 млрд, свидетельствует онлайн-индекс Bloomberg.

Акции одной из компаний Маска — Tesla — выросли за прошедний год на 743% и продолжают дорожать.7 января бумаги Tesla выросли на бирже еще на 4,8%.

Сам миллиардер отреагировал на эти сообщения лишь в твиттере. Он ответил на пост сообщества владельцев электрокаров Tesla в Кремниевой долине двумя записями: «Как странно» и «Ну, пора за работу».

Маск обогнал на $1,5 млрд основателя Amazon Джеффа Безоса, не уходившего с первой строчки рейтинга с 2017 года. Еще в начале 2020 года у Маска было $27 млрд и он находился в самом низу топ-50 миллиардеров.

Компания Tesla обеспечила прирост состояния Маска в $150 млрд, что считается самым стремительным обогащением в современной истории предпринимательства.

Bloomberg отмечает, что Безос потерял значительную часть состояния после развода с писательницей Маккензи Скотт. При ином исходе событий, Маск не смог бы обогнать главу Amazon.