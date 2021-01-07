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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам заключения за «самую большую в истории кражу финансовых данных»

Общество4

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Россиянин Андрей Тюрин приговорен в США к 12 годам тюремного заключения по обвинению в краже персональных данных более чем 80 млн клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур США, передает РИА Новости из зала суда.

После отбытия наказания Тюрин будет депортирован в Россию. Он также должен выплатить США более $19 млн.

Тюрин признал вину в сентябре 2019 года, без сделки с обвинением ему грозило бы до 90 лет тюрьмы. Прокуроры запрашивали наказание в виде 15-20 лет тюрьмы.

По версии следствия, Тюрин украл личные данные миллионов граждан у 12 финансовых организаций, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.

Полученные сведения он и его сообщники использовали для проведения мошеннических финансовых схем. Некоторые другие обвиняемые также признали свою вину и уже были осуждены.

Сторона обвинения считает, что Тюрин осуществил «самую большую в истории кражу данных потребителей из финансового учреждения США». 

37-летнего Андрея Тюрина экстрадировали в США из Грузии в 2018 году.

Теги:
kn, тюрин, кибератаки, заключение, суды, сша, россия, хакеры
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