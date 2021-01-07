Местные власти ФРГ одобрили создание фонда для обхода санкций США при постройке «Северного потока-2». Газопровод начинают прокладывать возле Борнхольма

Местный парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии одобрил идею создания фонда для защиты подрядчиков проекта «Северный поток – 2» от американских санкций, сообщает издание Taeglicher Anzeiger.

Создаваемый по инициативе местного правительства фонд получил название «Защита климата и окружающей среды MV». Декларируемые цели фонда — развитие зеленой энергетики, лишь одной из задач организации обозначено строительство «Северного потока – 2».

Правительство земли подчеркнуло, что власти Германии должны поддержать проект российского трубопровода,

так как от этого зависят рабочие места в портах на Балтийском море.

С помощью нового фонда компании, вовлеченные в строительство газопровода, смогут обойти санкции США, осуществляя операции через созданную структуру, а не напрямую. Фонд также займется закупкой расходных материалов для постройки «Северного потока – 2».

Председателем фонда назначен экс-глава Мекленбурга-Передней Померании Эрвин Зелеринг.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG (учредитель — «Газпром») внесет 20 млн евро у уставной капитал фонда, еще 200 тысяч евро добавят местные власти, отмечает ТАСС.

Строительство газопровода на территории Германии 11 декабря возобновил российский трубоукладчик «Фортуна». Это случилось после годичного перерыва из-за санкций США, которые были введены против компаний-участниц проекта. Предполагалось, что ограничения затронут компании, которые непосредственно предоставляют суда для строительства «Северного потока-2».

Ранее Сенат Конгресса США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето действующего президента США Дональда Трампа. Бюджет предусматривает в том числе санкции против газопровода «Северный поток — 2», которые запрещают иностранным компаниям оказывать любые услуги для укладки газопровода.

Угрозы санкций не смогла избежать норвежская компания DNV GL, которая должна была выдать сертификат соответствия газопроводу «Северный поток-2». Компания, проверявшая первый «Северный поток», теперь полностью вышла из проекта.

Сертификация необходима проекту для строительства в экономической зоне Дании у острова Борнхольм. Датское энергетическое агентство уже получило расписание прокладки «Северного потока – 2», строительство начнется 15 января, сообщает ТАСС. Дания разрешила получить сертификат соответствия у любой другой компании после выхода норвежцев из проекта.

«Северный поток-2» — это газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы.